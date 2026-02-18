ESC-Frust, Spar-Schock & die Legacy des SommerhausesJetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 141: ESC-Frust, Spar-Schock & die Legacy des Sommerhauses
Maurice ist zurück aus den USA – im Gepäck hat er nicht nur einen fetten Jetlag, sondern auch spannende Beobachtungen vom ESC-Public-Viewing in Washington. Warum verlassen Amerikaner vor dem Voting die Location und wieso spürt man beim Eurovision Song Contest mittlerweile den harten Sparkurs der EBU? Julia teilt passend dazu ihre skurrile Konzert-Erfahrung mit Olivia Dean und bricht eine Lanze für das Ende von künstlichen Zugaben. Außerdem blickt die Medienrunde auf die heißesten Personalien und Strategie-Wechsel der Branche: Großer Meilenstein für Talk?Now!: Der erste deutsche Talk-TV-Sender landet im Entertainment-Programm der Deutschen Bahn. Wie kam der Deal zustande und was bedeutet das für die Zukunft von Videopodcasts? ProSiebenSat.1 im Strategie-Check: Der neue CEO Marco Giordani bricht im Handelsblatt-Interview sein Schweigen. Warum Joyn plötzlich nicht mehr die oberste Priorität ist und wie der Konzern 130 Millionen Euro einsparen will. MDR-Sparkurs trifft die Region: Düstere Tage in Leipzig – warum beim Mittagsmagazin und sogar bei ostdeutschen Krimis wie Tatort und Polizeiruf der Rotstift radikal angesetzt wird. Personal-Karussell & Reality-Frust: Alles zum Moderations-Wechsel bei Ninja Warrior Germany mit Wolf Fuss und Anna Fleischhauer, Tom Kaulitz als WM-Experte bei Magenta TV und warum der neue Cast vom Sommerhaus der Stars 2026 für Enttäuschung sorgt. Am Ende wird es emotional: Die beiden reagieren auf die Verleihung des Deutschen Podcast Preises. Warum große Medienhäuser die Independent-Szene verdrängen und wieso die Community von „In kleiner Runde“ der einzig wahre Award ist, erfahrt ihr in dieser Episode!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick