RTL und Sky, Die Hochzeit ist perfekt!Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 143: RTL und Sky, Die Hochzeit ist perfekt!
RTL schluckt Sky: Das große Beben in der deutschen Medienlandschaft! Es ist das Medienereignis des Jahres: RTL hat Sky offiziell übernommen und krempelt die Sport- und TV-Welt komplett um. Während die Formel 1 triumphal ins RTL-Free-TV zurückkehrt und der nächste spektakuläre Oktagon-Fight zu Sky wandert, sichert sich Köln die absolute Vormachtstellung im deutschen Sportrechte-Markt. Doch die Megafusion bringt auch radikale Veränderungen hinter den Kulissen mit sich – durch doppelte Abteilungen droht eine massive Entlassungswelle. Wer darf bleiben und wer muss gehen? In dieser Folge von „In kleiner Runde – Medieninsider“ analysiert Maurice Gajda die drastischen Konsequenzen dieses Deals. Da Co-Host Julia Krüger im wohlverdienten Urlaub weilt, gibt es hochkarätige Unterstützung aus dem Norden: Chris Schmidt vom Hamburger Film-Podcast „First Look“ springt als Gast-Moderator ein, um mit Maurice den Medien-Deal des Jahrzehnts zu sezieren.
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