Ohne Ideen heiter weiter?Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 148: Ohne Ideen heiter weiter?
"Großer Showdown der Medien-Giganten, Schlossjagd auf die Verräter und ein historischer Transatlantik-Coup beim ESC! In Folge 148 von ""In kleiner Runde - Inside Medien"" analysieren Julia Krüger und Maurice Gajda die heißesten News der deutschen TV- und Streaming-Landschaft. Wir blicken zurück auf das Screenforce Festival 2026 in Düsseldorf, dem größten Branchen-Event für TV und Bewegtbild. Unter dem Key-Word „Total Video“ zeigt sich die neue Machtordnung: Warum die frisch fusionierten Riesen RTL und Sky dank massivem Star-Aufgebot (Stefan Raab, Günther Jauch) und dem spektakulären Gewinn der NFL-Rechte als klare Sieger vom Platz gehen. Im Kontrast dazu: ProSiebenSat.1 in der Findungsphase, das neben cringigen KI-Videos vor allem auf Bewährtes wie die Fanta 4, neue Shows von Joko & Klaas und eine Flut von Danach wird es mörderisch: RTL bricht mit einer täglichen Event-Programmierung das Sommerloch und startet am 17. August die neue Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Wir checken den prominenten Cast um Cathy Hummels und Max Kruse. Zuletzt reisen wir über den Atlantik: Der Eurovision Song Contest wird global! Dank einer millionenschweren EBU-Regeländerung ist Kanada ab 2027 offiziell beim ESC dabei. Was das für die weltweite Reichweite bedeutet, erfahrt ihr in dieser Episode!"
Weitere Folgen in Staffel 1
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