Die Quoten-Revolution ist da!Jetzt kostenlos streamen
In Kleiner Runde - Inside Medien
Folge 155: Die Quoten-Revolution ist da!
Die Quoten-Revolution ist da! In dieser neuen Episode von „In kleiner Runde – Inside Medien“ analysieren Maurice Gajda und Julia Krüger die wichtigsten Medien-News und heftigsten Branchen-Erdbeben der Woche. Den Auftakt macht ein historischer Meilenstein: Die AGF hat erstmals vergleichbare Konvergenz-Quoten veröffentlicht. Erfahre, warum Formate wie GZSZ oder Die Bachelors im Streaming bei jungen Zielgruppen das lineare Fernsehen teilweise komplett überholen und wie sich Plattformen wie Amazon, RTL+ und Joyn im harten Reichweiten-Kampf schlagen. Außerdem widmen wir uns dem anhaltenden Retro-Hype in Hollywood und der TV-Landschaft: Kommt das Kult-Format „Glücksrad“ bald zurück zu Sat.1? Warum feiern alte Romcoms und Klassiker nach Jahrzehnten plötzliche Fortsetzungen (von Zauberhafte Schwestern 2 bis zu Matthew McConaughays Karriere-Weg)? Zudem beleuchten wir die schrumpfende TV-Sendezeit für das Heidi-Fest bei RTL, die Rückkehr der Stefan Raab Show, das vorläufige Aus für Top Dog Germany und die späte Rettung der Superduper Show mit den Kaulitz-Brüdern auf ProSieben. Die Themen der Episode im Überblick: Die neue Quoten-Währung: Wie die AGF-Konvergenz-Daten lineares TV und Streaming erstmals direkt vergleichbar machen. Plattform-Duell im Juli: Amazon, RTL+ und Joyn im großen Streaming-Stunden-Vergleich. Das Comeback der Klassiker: Plant Sat.1 die Rückkehr des Glücksrads nach italienischem Vorbild? TV-Überraschungen & Sendeplatz-Kummer: Das 25-Minuten-Heidi-Fest bei RTL, Stefan Raabs Rückkehr und das Aus für Top Dog Germany. Hollywood & Kino: Warum der Retro-Hype boomt und die Ticketverkäufe durch die Decke gehen.
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