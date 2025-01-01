In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 10: Anna Vincenzo's
42 Min.Ab 12
Gordon Ramsay ist in Boca Raton, Florida, wo er sich um das "Anna Vincenzo's" kümmert. Die überdimensionale Speisekarte ist dabei sein geringstes Problem. Besonders schockierend findet Ramsay die Einstellung von Restaurantbesitzerin und Küchenchefin CeCe. Seine Kritik bezüglich des Essens prallt einfach an ihr ab und ihr Umgang mit den Mitarbeitern ist katastrophal. Gordon gibt sich trotz allem große Mühe, damit dem Lokal dennoch ein Neustart gelingt.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
