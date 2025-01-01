Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 3Folge 3
Folge 3: Bazzini

41 Min.Ab 12

Gordon Ramsay nimmt ein Restaurant in Ridgewood, New Jersey, genauer unter die Lupe. Das "Bazzini" steckt momentan in einer schweren Krise. Der Koch ist unhöflich und lässt seine Wutanfälle an den Mitarbeitern aus. Auch seine Frau hat genug von seinem Verhalten. Gordon setzt dem Treiben ein Ende und redet dem Küchenchef ins Gewissen.

