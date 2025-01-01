In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 8: Lido Di Manhattan Beach
41 Min.Ab 12
Eine traumhafte Lage ist noch lange kein Garant für ein erfolgreiches Unternehmen: In Manhattan Beach laufen die Geschäfte für die junge Lisa gar nicht gut. Mit 23 Jahren kauft sie das "Lido", doch fünf Jahre später rächt sich ihre fehlende gastronomische Erfahrung dramatisch. Gordon Ramsay muss ihr nicht nur die Grundlagen eines funktionierenden Restaurantbetriebs beibringen, sondern auch den richtigen Umgangston mit der Küchencrew.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
