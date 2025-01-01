Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Lido Di Manhattan Beach

All3MediaStaffel 3Folge 8
Lido Di Manhattan Beach

Lido Di Manhattan BeachJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 8: Lido Di Manhattan Beach

41 Min.Ab 12

Eine traumhafte Lage ist noch lange kein Garant für ein erfolgreiches Unternehmen: In Manhattan Beach laufen die Geschäfte für die junge Lisa gar nicht gut. Mit 23 Jahren kauft sie das "Lido", doch fünf Jahre später rächt sich ihre fehlende gastronomische Erfahrung dramatisch. Gordon Ramsay muss ihr nicht nur die Grundlagen eines funktionierenden Restaurantbetriebs beibringen, sondern auch den richtigen Umgangston mit der Küchencrew.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen