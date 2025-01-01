Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 3Folge 6
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 6: Mama Ritas

42 Min.Ab 12

Im Süden von Kalifornien befindet sich das mexikanische Restaurant "Mama Ritas". Besitzerin Laura hat bereits Erfahrung im Catering, trotzdem droht ihr Lokal gnadenlos zu scheitern. Gordon Ramsay verschafft sich ein Bild von der Lage und bietet seine Hilfe an. Dabei gerät selbst der Chefkoch an seine Grenzen. Schafft er es, Laura zur Vernunft zu bringen und den Laden umzukrempeln? Oder werden all seine Bemühungen am Ende scheitern?

