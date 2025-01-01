Zum Inhalt springenBarrierefrei
Le Bistro

All3MediaStaffel 3Folge 9
Folge 9: Le Bistro

42 Min.Ab 12

Im Süden von Florida erwartet Gordon Ramsay ein echter Härtefall: Ein Restaurant mit dem Namen "Le Bistro" steht kurz vor dem Aus und benötigt dringend seine Hilfe. Während seines Einsatzes gerät Ramsay vor allem mit dem Küchenchef aneinander. Der Mann setzt sich über alles und jeden hinweg und ist vollkommen unbelehrbar. Gelingt es Gordon, den arroganten Koch in seine Schranken zu weisen und ihn zur Vernunft zu bringen?

All3Media
