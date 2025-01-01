Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

All3MediaStaffel 3Folge 12
39 Min.Ab 12

Gordon Ramsay ist dafür bekannt, Restaurants aus der Krise zu holen. Nun, ein Jahr später, reist er erneut quer durchs Land, um sich von der Entwicklung der verschiedenen Lokale zu überzeugen. Dabei erwarten ihn alte Bekannte, aber auch einige Überraschungen. Haben es die Besitzer geschafft, Ramsays Vorschläge in die Tat umzusetzen? Und in welchen Restaurants sind all seine Bemühungen fehlgeschlagen?

