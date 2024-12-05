Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inside Spider-Man

Der Weg auf die Leinwand

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 05.12.2024
Der Weg auf die Leinwand

Inside Spider-Man

Folge 1: Der Weg auf die Leinwand

43 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Der Comic-Boom der 60er Jahre führt dazu, dass Stan Lee die Figur des Spider-Man entwickelt. Der normale Junge von nebenan, der von einer Spinne gebissen wird, begeistert Fans weltweit und wird schon bald zum absoluten Star von Marvel-Comics. Erste Fernsehserien werden entwickelt und Anfang der 2000er schafft es der krabbelnde Superheld das erste Mal auf die große Leinwand.

