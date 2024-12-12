Inside Spider-Man
Folge 3: Traumatische Tentakel
43 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
"Spider-Man" ist ein riesiger Erfolg an den Kinokassen, weshalb Sony so schnell wie möglich eine Fortsetzung drehen möchte. Das gesamte Team steht für die Umsetzung bereit, doch es fehlt noch das passende Skript für den zweiten Film. Als feststeht, dass Doctor Octopus der nächste Kontrahent für Spider-Man sein soll, überlegt die Spezialeffekte-Abteilung, wie sie den Bösewicht am besten in Szene setzen kann.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Inside Spider-Man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Nacelle Company, LLC