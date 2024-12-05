Inside Spider-Man
Folge 2: Mörderischer Marathon
43 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
2001 beginnen die Dreharbeiten zu Sam Raimis "Spider-Man". Doch die Richtung, die der Regisseur einschlagen will, macht das Studio nervös. Sony braucht einen Kassenschlager und erhöht den Druck auf das gesamte Produktionsteam. Vor allem die aufwendigen Spezialeffekte stellen eine große Herausforderung dar.
