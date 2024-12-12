Inside Spider-Man
Folge 4: Spider-Man vs. Venom
43 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Für die visuellen Effekte von "Spider-Man 2" wird das Team mit einem Oscar ausgezeichnet. Voller Elan beginnen die Arbeiten am dritten Teil der Reihe, doch die Unstimmigkeiten zwischen Sony und Marvel spitzen sich zu, was sich negativ auf die Handlung des Films auswirkt. Kann "Spider-Man 3" die Fans dennoch überzeugen?
Inside Spider-Man
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Nacelle Company, LLC