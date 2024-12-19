Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside Spider-Man

Spider-Man im Multiversum

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 19.12.2024
Spider-Man im Multiversum

Spider-Man im MultiversumJetzt kostenlos streamen

Inside Spider-Man

Folge 6: Spider-Man im Multiversum

42 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Nach den mäßig erfolgreichen "The Amazing Spider-Man"-Filmen mit Andrew Garfield geht Sony einen Deal mit Marvel ein: Der krabbelnde Superheld soll für fünf Auftritte im Marvel Cinematic Universe erscheinen. Mit "Spider-Man: Homecoming" wird das Franchise außerdem erneut von vorne aufgerollt. Dieses Mal soll eine noch jüngere Zielgruppe angesprochen werden, weshalb sich das Studio auf die Suche nach einem Schauspieler begibt, der den jungen Peter Parker ideal verkörpern kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside Spider-Man
ProSieben MAXX
Inside Spider-Man

Inside Spider-Man

Alle 1 Staffeln und Folgen