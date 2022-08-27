Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus international
Folge vom 27.08.2022: Papa hilft
22 Min.Folge vom 27.08.2022
Sarah und ihr Sohn Dylan haben das große Los gezogen. Dank einer Erbschaft und der Großzügigkeit von Sarahs Eltern kann sie sich endlich ein eigenes Häuschen leisten und auf eigenen Füßen stehen. Jetzt suchen die beiden in East Sussex ein nettes Cottage mit modernen Standards. Die studierte Ökologin liebt die Natur und wünscht sich einen Garten sowie eine schöne Lage auf dem Land. Sohn Dylan würde sich bereits mit einem größeren Kinderzimmer zufrieden geben. Mit ihrem Papa als Unterstützung besichtigen sie mit Laurence verschiedene historische Landhäuser mit Charme. Ist auch das Traumhaus dabei?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.