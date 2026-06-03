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Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 9Folge 6vom 03.06.2026
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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 6: Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas

124 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Vor drei Jahren forderte ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeitern Joko & Klaas erfolgreich heraus, jetzt will das Duo Revanche. In Folge 77 der Show treten erneut 777 Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an - alle zusammen, in Teams oder in direkten Duellen in der Arena. Siegen Joko & Klaas gegen ihre ProSieben-Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am Donnerstag. Verlieren sie, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen.

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