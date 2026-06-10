Joko & Klaas - Die BankrotterklärungJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 9: Joko & Klaas - Die Bankrotterklärung
16 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 6
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren das Staffelfinale von "Joko & Klaas gegen ProSieben", als Strafe fordert ProSieben eine Stellungnahme des Duos. Wie ist diese schlechte Leistung zu erklären? Welche Auswirkungen hat die krachende Niederlage für die Zukunft? In einer Pressekonferenz zur Show müssen sich die Verlierer den unangenehmen Fragen von ProSieben-Sprecher Kevin Körber und den stellvertretend eingeladenen Pressevertretern stellen.
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Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen