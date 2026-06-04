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Joko & Klaas gegen ProSieben

Alltag in der Ukraine #dontlookaway

ProSiebenStaffel 9Folge 7vom 04.06.2026
Alltag in der Ukraine #dontlookaway

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 7: Alltag in der Ukraine #dontlookaway

200 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Anfang des Jahres haben wir Kameras in die Ukraine geschickt und die Menschen gefragt: "Was würdet ihr uns über euren Alltag erzählen?" "Was sollten wir sehen?“ Das ist es, was sie uns zeigen wollen. So sieht ihr Alltag aus. Das ist ihr Leben. Bitte schaut nicht weg! #dontlookaway

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