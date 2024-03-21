JOYN Backstage
Folge 1: Die Reise beginnt
5 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 6
Es gibt niemanden, der uns mehr Einblicke in die Welt von Germany’s Next Topmodel und in die Welt der Stars geben kann als Lou Anne, die Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel 2022. Im neuen JOYN Backstage Magazin plaudert sie aus dem Nähkästchen und nimmt die ZuseherInnen mit auf eine Reise durch die JOYN Welt.
Genre:LIFESTYLE
Produktion:at, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4