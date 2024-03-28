Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Backstage

Vom Topmodel zum Frauenschwarm

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 28.03.2024
Vom Topmodel zum Frauenschwarm

Vom Topmodel zum FrauenschwarmJetzt kostenlos streamen

JOYN Backstage

Folge 2: Vom Topmodel zum Frauenschwarm

5 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 6

Die Sedcard ist das A und O im Modelgeschäft. Der ehemalige ANTM-Kandidat und Profifußballer Miro der aktuell auch in „Match in Paradise“ zu sehen ist, erzählt exklusiv im Interview über sein erstes Sedcard-Shooting und über die Herausforderungen der Castings. Doch auch andere Shows haben es in sich, wie die Wienerin Madeleine in "The Voice Kids" schon früh selbst herausgefunden hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Backstage
Joyn AT
JOYN Backstage

JOYN Backstage

Alle 1 Staffeln und Folgen