Folge 2: Vom Topmodel zum Frauenschwarm
5 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 6
Die Sedcard ist das A und O im Modelgeschäft. Der ehemalige ANTM-Kandidat und Profifußballer Miro der aktuell auch in „Match in Paradise“ zu sehen ist, erzählt exklusiv im Interview über sein erstes Sedcard-Shooting und über die Herausforderungen der Castings. Doch auch andere Shows haben es in sich, wie die Wienerin Madeleine in "The Voice Kids" schon früh selbst herausgefunden hat.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4