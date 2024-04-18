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JOYN Backstage

Genuss ohne Verzicht

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 18.04.2024
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Folge 5: Genuss ohne Verzicht

5 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 6

Essen ist auch in der Modelwelt ein wichtiges Thema. Durch ihre persönlichen Erfahrungen mit Diäten und Bodypositivity befürwortet Lou-Anne den Ansatz von Ernährungscoach Holly, die eine gesunde Ernährung in "So lebt sichs leichter" in den Vordergrund stellt, ohne auf den Genuss verzichten zu müssen.

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