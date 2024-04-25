Disziplin und DurchhaltevermögenJetzt kostenlos streamen
JOYN Backstage
Folge 6: Disziplin und Durchhaltevermögen
5 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 6
Viel Disziplin und Durchhaltevermögen hat der österreichische Germany’s Next Topmodel-Kandidat Max gebraucht. In dieser Folge gibt’s einen exklusiven Einblick in Max´ Leben nach seinem Ausschied. Aber als Model kann man viel mehr aus sich machen, wie man bei Nina Hartmann sieht.
Genre:Unterhaltung
Produktion:at, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4