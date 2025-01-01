Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
JOYN Backstage

Auf nach LA!

Joyn ATStaffel 1Folge 3
Auf nach LA!

Auf nach LA!Jetzt kostenlos streamen

JOYN Backstage

Folge 3: Auf nach LA!

5 Min.Ab 6

Lou-Anne berichtet über die traditionelle Location der aktuellen Germanys next Topmodel Staffel. Ebenfalls in Los Angeles befinden sich auch vier ÖsterreicherInnen auf ihrem Weg zum Ruhm in Hollywood, zu sehen in der neuen Sendung „Very Good 4 Hollywood“. Eine bunte Joyn Backstage Mischung, angefangen vom Pornostar und selbsternanntem Einhorn bis hin zur Kabarettistin die sich im Big Apple versucht, Aida Loos in „US AIDA“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

JOYN Backstage
Joyn AT
JOYN Backstage

JOYN Backstage

Alle 1 Staffeln und Folgen