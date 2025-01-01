JOYN Backstage
Folge 3: Auf nach LA!
5 Min.Ab 6
Lou-Anne berichtet über die traditionelle Location der aktuellen Germanys next Topmodel Staffel. Ebenfalls in Los Angeles befinden sich auch vier ÖsterreicherInnen auf ihrem Weg zum Ruhm in Hollywood, zu sehen in der neuen Sendung „Very Good 4 Hollywood“. Eine bunte Joyn Backstage Mischung, angefangen vom Pornostar und selbsternanntem Einhorn bis hin zur Kabarettistin die sich im Big Apple versucht, Aida Loos in „US AIDA“.
Genre:LIFESTYLE
Produktion:at, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4