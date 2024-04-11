JOYN Backstage
Folge 4: Model Insights
5 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 6
Ein Vorbild für perfekte Medienpräsenz ist unter anderem auch das erfolgreiche Model Nadine Mirada. Im Format "GLAM by Nadine Mirada" gibt sie ganz exklusive Einblicke in ihren Modelalltag und ihr Privatleben.
Genre:LIFESTYLE
Produktion:at, 2024
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4