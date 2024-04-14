Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 15vom 14.04.2024
46 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12

Als Peggy noch ganz klein ist, trennen sich ihre Eltern. Die Erinnerung an ihren Vater ist beinahe verblasst. Bis sie eines Tages herausfindet, dass ihr Stiefvater nicht ihr leiblicher Vater ist. Von da an hegt sie den Wunsch, ihren leiblichen Papa kennenzulernen. Peggy besitzt allerdings nur ein altes, verschwommenes Hochzeitsbild ihrer Eltern, auf dem kaum etwas zu erkennen ist. Kann Julia Peggys Wunsch erfüllen und ihren Papa finden?

