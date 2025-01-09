Verzweifelte Suche nach AntwortenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 7: Verzweifelte Suche nach Antworten
46 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Jason ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater. Er weiß, dass dieser Spanier ist und in London gelebt hat, doch an seinem Sohn hat er nie Interesse gezeigt. Sein Leben lang sucht Jason vergeblich nach Antworten. Nun liegt vor Julia ein schwerer Weg: Sie ahnt, dass Jasons Vater womöglich nicht gefunden werden möchte, weiß aber auch, wie wichtig dem jungen Schweizer jegliche Art von Rückmeldung ist. Wird sie es schaffen, in London Antworten zu finden?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH