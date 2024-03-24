Als Kinder getrennt: Herbert vermisst seine SchwesterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Als Kinder getrennt: Herbert vermisst seine Schwester
46 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12
Seit Kindestagen vermisst Herbert seine jüngste Schwester Anita. Die Familie wird auseinandergerissen, als Herberts Mutter mit ihrem Mann und den beiden älteren Kindern nach Algerien zieht. Warum sie Anita, ihre jüngste Tochter, in Deutschland zurücklässt, erfährt Herbert nie. Kann Julia die Geschwister nach all den Jahren endlich wieder zusammenbringen? Und auch Jessica hat seit Jahren nur einen Wunsch: Sie möchte endlich ihre große Schwester finden.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH