Schmerzlich vermisst: Wahre Freundschaften fürs LebenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 3: Schmerzlich vermisst: Wahre Freundschaften fürs Leben
45 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Simone und Claudia wachsen als beste Freundinnen in der ehemaligen DDR auf und sind scheinbar unzertrennlich. Doch als Claudias Familie plant, in den Westen zu ziehen, zerplatzt das Glück der Mädchen. Den Freundinnen wird der Kontakt untersagt, doch Simone gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht auf. Wird Julia es schaffen, Simones Traum zu erfüllen und eine so besondere Freundschaft aus Kindertagen tatsächlich wieder aufleben zu lassen?
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH