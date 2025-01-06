Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Der verlorene Sohn: Mark sucht seine Familie

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 06.01.2025
Der verlorene Sohn: Mark sucht seine Familie

46 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Mark kommt auf den Philippinen zur Welt und wird als Baby von einem deutschen Paar adoptiert. Er wächst wohlbehütet auf und fühlt sich in Deutschland stets zu Hause. Dennoch begleiten ihn sein Leben lang die Frage nach seiner leiblichen Familie. Als er schließlich erfährt, dass seine Mutter bereits in jungen Jahren verstorben ist, weiß Mark: Er darf keine Zeit mehr verlieren. Wird Julia seinen Wunsch erfüllen und auf den Philippinen doch noch seine Familie finden?

