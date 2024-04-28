Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 17vom 28.04.2024
Vom Vater verlassen: Jetzt sucht Cynthia ihren Halbbruder

45 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

Cynthia wächst ohne leiblichen Vater auf, da dieser ihre Mutter schon in der Schwangerschaft sitzen lässt und alle späteren Kontaktversuche abblockt. Als sie mit neun Jahren erfährt, dass ihr Vater kurz nach ihr noch einen Sohn gezeugt und ebenso wenig Interesse an ihm gezeigt haben soll, fühlt Cynthia sind endlich nicht mehr allein. Seitdem wächst die Sehnsucht nach ihrem unbekannten Bruder. Im Alter von 18 Jahren findet sie endlich seinen Namen heraus. Kann Julia ihn finden?

