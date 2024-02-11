Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics Vater
46 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12
Frederic kommt als dunkelhäutiges Kind einer sonst weißen Familie in der ehemaligen DDR zur Welt. Seine Kindheit ist grausam und die Sehnsucht nach dem Vater, den er nie kannte, stark. Heute ist Frederic selbst stolzer Papa. Dennoch plagen ihn die Fragen nach seiner Herkunft: Wer ist mein Vater? Habe ich Familie in Mosambik? Gibt es dort jemanden, der mich liebt? Mit nur einem Foto und einem Vornamen macht sich Julia auf eine der schwersten Suchen aller Zeiten.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH