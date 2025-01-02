Zwillingsschwestern mit großem HerzenswunschJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 2: Zwillingsschwestern mit großem Herzenswunsch
46 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Mit nur fünf Monaten werden die Zwillingsschwestern Nicole und Kathrin zur Adoption freigegeben. Ihre neuen Eltern kümmern sich so liebevoll um sie, dass sie niemals einen Groll gegen ihre leibliche Mutter hegen, sondern nur Dankbarkeit empfinden. Für Julia steht fest: Sie möchte Nicole und Kathrin helfen. Als aber eine Spur zunächst in die USA und dann nach England führt, beginnt sie zu begreifen, dass dies keine leichte Suche wird ...
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
