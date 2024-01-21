Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 3vom 21.01.2024
45 Min.Folge vom 21.01.2024Ab 12

Simone und Claudia wachsen als beste Freundinnen in der ehemaligen DDR auf und sind scheinbar unzertrennlich. Doch als Claudias Familie plant, in den Westen zu ziehen, zerplatzt das Glück der Mädchen. Den Freundinnen wird der Kontakt untersagt, doch Simone gibt die Hoffnung auf ein Wiedersehen nicht auf. Wird Julia es schaffen, Simones Traum zu erfüllen und eine so besondere Freundschaft aus Kindertagen tatsächlich wieder aufleben zu lassen?

