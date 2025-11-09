Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen Bruder

SAT.1Staffel 13Folge 4vom 09.11.2025
Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen Bruder

Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen BruderJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 4: Als Kinder getrennt: Detlef sucht seinen Bruder

46 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

1977 wird der damals siebenjährige Detlef zur Pflege abgegeben. In dieser Familie geht der Junge durch die Hölle und die Sehnsucht nach seinen leiblichen Verwandten begleitet ihn jeden Tag. Im Erwachsenenalter versucht er, Kontakt zu seinen Eltern und Geschwistern aufzunehmen. Außerdem erfährt er, dass sein Bruder Frank von einer schwedischen Familie adoptiert wurde. Nun setzt Detlef all seine Hoffnung in Julia und ihr Team, um Frank zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen