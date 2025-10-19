Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Große Sehnsucht: Katharina sucht ihre leibliche Mutter

SAT.1Staffel 13Folge 1vom 19.10.2025
45 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Katharina kommt 1985 in Bremerhaven zur Welt und wird von ihrer Mutter direkt nach der Geburt zur Adoption frei gegeben. Auch wenn Katharina in einer liebevollen Familie aufwächst, lässt sie der Gedanke an ihre leibliche Mutter nie los. Gleichzeitig fürchtet sie die mögliche Ablehnung. Julia möchte Katharina helfen, Antworten zu finden. Die Spurensuche führt sie und ihr Team an die Nordseeküste bis auf die Insel Helgoland - doch der Weg zur Wahrheit ist alles andere als einfach.

