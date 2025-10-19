Große Sehnsucht: Katharina sucht ihre leibliche MutterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 1: Große Sehnsucht: Katharina sucht ihre leibliche Mutter
45 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Katharina kommt 1985 in Bremerhaven zur Welt und wird von ihrer Mutter direkt nach der Geburt zur Adoption frei gegeben. Auch wenn Katharina in einer liebevollen Familie aufwächst, lässt sie der Gedanke an ihre leibliche Mutter nie los. Gleichzeitig fürchtet sie die mögliche Ablehnung. Julia möchte Katharina helfen, Antworten zu finden. Die Spurensuche führt sie und ihr Team an die Nordseeküste bis auf die Insel Helgoland - doch der Weg zur Wahrheit ist alles andere als einfach.
Weitere Folgen in Staffel 13
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH