Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen Bruder

SAT.1Staffel 13Folge 5vom 16.11.2025
Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen Bruder

Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen Bruder

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 5: Herzenswunsch: Jürgen vermisst seinen kleinen Bruder

46 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Als Jürgen erfährt, dass er einen kleinen Bruder hat, der einst zur Adoption freigegeben wurde, bricht für ihn eine Welt zusammen. Nur ein altes Kinderfoto ist ihm von seinem Bruder geblieben. Jürgen gibt die Hoffnung nicht auf, ihn eines Tages zu finden. Julia möchte seinen Herzenswunsch erfüllen und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Ihre Suche führt sie an einen der schönsten Orte Deutschlands: die Insel Sylt. Dort macht sie eine erstaunliche Entdeckung.

