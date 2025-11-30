Ein Stück Familie: Norbert will seine ältere Schwester findenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 7: Ein Stück Familie: Norbert will seine ältere Schwester finden
45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Auf einem Minigolfplatz überrascht Julia den ahnungslosen Norbert, denn sie möchte ihm helfen, seinen größten Wunsch zu erfüllen - endlich ein Stück Familie zu finden. Norbert wird nach der Geburt in verschiedene Pflegefamilien gegeben. Die Suche nach seiner leiblichen Mutter bringt ihn auf eine Spur: Es soll eine ältere Schwester geben. Doch alle Versuche, sie zu finden, bleiben zunächst erfolglos. Derweil ist David auf der Suche nach seinem Bruder Thomas.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH