Großer Wunsch: Jule ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

SAT.1Staffel 13Folge 6vom 23.11.2025
Folge 6: Großer Wunsch: Jule ist auf der Suche nach ihren Wurzeln

45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12

Jules größter Wunsch ist es, ihre leibliche Mutter Julia kennenzulernen und endlich mehr über ihre chilenischen Wurzeln zu erfahren. Zwei Monate nach ihrer Geburt wird sie von liebevollen Adoptiveltern aufgenommen und wächst als echte Pfälzerin auf. Doch die Sehnsucht nach ihrer Herkunft begleitet sie ein Leben lang. Mit nur wenigen Hinweisen beginnt die Suche in Valparaíso, einer lebendigen Hafenstadt in Chile, denn dorthin führt eine vielversprechende Spur.

SAT.1
