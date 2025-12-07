Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

"Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernen

SAT.1Staffel 13Folge 8vom 07.12.2025
"Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernen

"Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernenJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 8: "Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernen

45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Für Petra ist es nie ein Geheimnis, dass ihr Vater Rudolf eine ältere Tochter namens Claudia aus einer früheren Beziehung hat. Trotzdem wird nie über sie gesprochen. Als sich Petras Eltern scheiden lassen, verbietet die Mutter den Kontakt zum Vater und damit auch jede Möglichkeit, Claudia kennenzulernen. Als Petras Mutter stirbt, wächst in ihr der Wunsch, ihre Schwester endlich kennenzulernen. Kann Julia ihr dabei helfen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen