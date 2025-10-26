Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Familiengeheimnis: Sabines Vater ist verschwunden

SAT.1Staffel 13Folge 2vom 26.10.2025
Familiengeheimnis: Sabines Vater ist verschwunden

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2: Familiengeheimnis: Sabines Vater ist verschwunden

45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Sabine wird 1966 geboren und erlebt eine behütete Kindheit. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als sie ein Familiengeheimnis entdeckt: Auf ihrer Geburtsurkunde steht der Name eines ihr unbekannten Mannes. Jahrzehntelang schweigt Sabine. Erst spät spricht ihre Mutter mit ihr über alles. Als ihr Adoptivvater stirbt, macht sich Sabine gemeinsam mit Julia auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Sie folgen Spuren in die Türkei - bis plötzlich ein Hinweis in die USA führt.

