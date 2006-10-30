Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 238
43 Min.Folge vom 30.10.2006Ab 6
Der aufgeregte Jan ist Daniel keine große Hilfe. Nina verschweigt den Freunden ihre "Vereinbarung" mit Richard. Patrizia schließt ein allerletztes Mal die Villa der Gravenbergs ab. Alle Freunde und Verwandten bereiten sich auf die große Hochzeit vor. Auch Birgit und Tobias genießen die romantische Stimmung. Nur Ben spürt, dass mit Nina etwas nicht stimmt. Sie bittet Viktoria verzweifelt um Hilfe. Als endlich die Trauung stattfinden soll, taucht plötzlich Frederik auf.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises