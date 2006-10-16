Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 228

TelenovelaStaffel 16Folge 3vom 16.10.2006
Folge 228

Folge 228Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 228

42 Min.Folge vom 16.10.2006Ab 6

Julia kehrt endlich nach Falkental zurück und steht völlig unerwartet ihrer Mutter gegenüber. Nina will wieder mehr Zeit für die kleine Paula haben und bemüht sich um einen Fotoauftrag, der für sie nicht ohne Risiko ist. Während Christa versucht, sich mit Tobias und Julia auszusöhnen, reagiert Birgit eifersüchtig. Der einzige, der keine Wiedersehensfreude empfinden kann, ist Frederik. Und Viktoria nutzt die Situation erneut für einen genüsslichen Triumph.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen