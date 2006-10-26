Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 236
43 Min.Folge vom 26.10.2006Ab 6
Julia bittet Lilly, ihre Trauzeugin zu sein. Die beiden lassen die Vergangenheit Revue passieren. Steht Julias Weg zum Glück nun endlich bevor? Frederik muss sich eingestehen, dass Viktoria ihn nur für ihre Zwecke benutzt hat. Auch Richard hat Viktorias Pläne durchschaut und zeigt keinerlei Verständnis. Seine Tochter soll Falkental auf der Stelle verlassen, um nicht noch mehr Schaden anzurichten. Viktoria will ihren Vater jedoch um jeden Preis versöhnen und ist dafür sogar bereit, Nina und Paula ans Messer zu liefern.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises