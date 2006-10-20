Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 232

TelenovelaStaffel 16Folge 7vom 20.10.2006
Folge 232Jetzt kostenlos streamen

Folge 7: Folge 232

43 Min.Folge vom 20.10.2006Ab 6

Frederik verlangt von Julia, dass sie sich künftig aus seinem Leben raushalten soll. Die Zukunftspläne von Niko und Patrizia nehmen mehr und mehr Gestalt an. Während Viktoria von Richard dazu verdonnert wird, sich um die Manufaktur zu kümmern, wird Ben Petersen herzlich von der Familie Becker aufgenommen und genießt die Zeit in Falkental sichtlich. Als der Makler durch Frederik von der bevorstehenden Hochzeit in der bereits verkauften Villa erfährt, bereitet er den Plänen kurzerhand ein Ende.

