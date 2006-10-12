Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 226

TelenovelaStaffel 16Folge 1vom 12.10.2006
43 Min.Folge vom 12.10.2006Ab 6

Frederik ist von seinem Angebot an Viktoria selbst überrascht. Nina macht sich Sorgen, weil sie Paula, aus Angst entdeckt zu werden, nicht mehr aus dem Haus lassen kann. Weil Tim die Miete nicht mehr bezahlt, will Kolja sich einen neuen Mitbewohner suchen. Endlich hat Viktoria ihr Ziel erreicht, darüber ist Patrizia besonders wütend. Paula spielt unerlaubt am See. Als sie ihren Ball aus dem Wasser holen will, gerät sie in Lebensgefahr.

