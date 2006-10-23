Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 233
43 Min.Folge vom 23.10.2006Ab 6
Julia macht sich Gedanken über ihre Familie und das Verhältnis zu Ben. Wo gehört sie wirklich hin? Christa versucht die Situation etwas zu entspannen. Bei einem Grillfest bei den Beckers verstehen Paula und Ben sich prächtig. Muss Nina ihre Vorbehalte überdenken? Im Cosy tritt die genervte Charlotte in den Streik: Sie fordert von Jan und Andreas endlich eine Entscheidung, wie es mit der Kneipe weitergehen soll. Ben möchte Nina bei der Auftragssuche helfen und gibt ihren Namen unbedacht an eine Fotoagentur weiter. Wird Richard sie damit endgültig aufspüren?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises