Julia - Wege zum Glück

Folge 086

TelenovelaStaffel 6Folge 11vom 06.02.2006
Folge 086

Folge 086Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 11: Folge 086

43 Min.Folge vom 06.02.2006Ab 6

Daniel hat beschlossen, mit Marie in die Schweiz zu reisen, um Julia aus dem Weg zu gehen. Julia zweifelt, ob Daniel diesen Entschluss wirklich durchdacht hat, und sie ist sich plötzlich ihrer Gefühle für Daniel nicht mehr sicher. Annabelle freut sich, dass Daniel mit Marie zusammenbleibt und glaubt, dass ihre Beziehung nun gerettet ist. Daniel kann seine Eifersucht gegenüber Frederik und Julia immer schlechter verbergen. Niko ist in der WG zum Essen eingeladen und fragt beim Nachbarn Jörg nach Salz. Als sich bei Jörg die Tür öffnet, erlebt Niko einen Schock?

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen