Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 084
43 Min.Folge vom 02.02.2006Ab 6
Daniel beobachtet, wie Julia und Frederik sich umarmen. Julia bemerkt, dass Daniel ihr plötzlich sehr kühl begegnet, weiß aber nicht weshalb. Tobias und Christa gehen inzwischen alles andere als kühl miteinander um und überlegen, wie es mit ihrer Beziehung weiter gehen soll. Frederik lädt Julia ins Lanzino ein, doch Julia kommt nie dort an, denn Julia bleibt mit Daniel im Fahrstuhl stecken.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises