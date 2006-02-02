Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 084

TelenovelaStaffel 6Folge 9vom 02.02.2006
43 Min.Folge vom 02.02.2006Ab 6

Daniel beobachtet, wie Julia und Frederik sich umarmen. Julia bemerkt, dass Daniel ihr plötzlich sehr kühl begegnet, weiß aber nicht weshalb. Tobias und Christa gehen inzwischen alles andere als kühl miteinander um und überlegen, wie es mit ihrer Beziehung weiter gehen soll. Frederik lädt Julia ins Lanzino ein, doch Julia kommt nie dort an, denn Julia bleibt mit Daniel im Fahrstuhl stecken.

Telenovela
