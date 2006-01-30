Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 082
Staffel 6, Folge 7
vom 30.01.2006
Julia und Daniel kommen bei ihrer gemeinsamen Arbeit immer besser miteinander aus. Annabelle versucht alles, um Marie von ihrem Plan, Falkental zu verlassen, abzubringen, doch Marie bleibt bei ihrem Entschluss. Daniel ist überrascht, als Marie ihm von ihren Plänen erzählt und vertagt seine Entscheidung darüber auf später. Marie kann Julia nicht mehr vertrauen, und als sie Julia mit Daniel beim gemeinsamen Dinner im Lanzino sieht, lodert ihre Eifersucht auf Julia wieder auf.

